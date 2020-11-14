عمّان 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسسجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 4750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 141305 إصابات.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم : إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2113 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً، بينهم 455 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 86 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1704 حالات.//انتهى//18:34ت م0091