طرابلس 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر020 2 واسرحب رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري بإجراء الانتخابات في ذكرى الاستقلال التي توافق 24 ديسمبر 2021 .وذكر المشري في بيان اليوم أنه يرى ضرورة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل ذلك، مقترحًا أن يكون في 17 فبراير المقبل، مشدداً على حرص المجلس الأعلى للدولة على أن تنتقل ليبيا أخيرًا بعد كل تلك الأزمات والمعاناة إلى مرحلة الاستقرار المنشود على أسس صلبة ومتينة .الجدير بالذكر أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز كانت قد أعلنت مساء أمس الجمعة أن المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي اتفقوا على أن موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا يجب أن يكون في 24 ديسمبر 2021 يوم الاستقلال الليبي .// انتهى //18:44ت م0092