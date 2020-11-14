بغداد 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسالتقى الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد اليوم بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت وبحث معها سبل توفير متطلبات الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في العراق في السادس من يونيو القادم.وأوضح المكتب الإعلامي في الرئاسة العراقية في بيان أن الجانبين أكدا على ضرورة الشروع بالاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة وفق أقصى درجات النزاهة والشفافية، وبالتنسيق بين الأمم المتحدة وبين مفوضية الانتخابات، وأهمية أن تعكس الانتخابات القادمة خيارات الناخبين الحقيقية في اختيار ممثليهم بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب, منوهين بأهمية مواصلة الحرب على الإرهاب ومكافحة خلايا" داعش" الإرهابية.// انتهى //19:37ت م0097