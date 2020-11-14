عدن 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأعربت وزارة الخارجية اليمنية عن تأييد وتضامن الجمهورية اليمنية التام والكامل مع المملكة المغربية في الإجراءات التي تتخذها لضمان عودة الحركة الطبيعية للبضائع والأشخاص في منطقة معبر الكركرات المغربية.وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية على حق المملكة المغربية المطلق في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن مواطنيها.وجددت الخارجية موقف الجمهورية اليمنية الثابت في دعمها لجهود المملكة المغربية والأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام لقضية الصحراء المغربية، على أساس من التوافق وتطبيقاً لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يكفل وحدة التراب الوطني للمغرب.// انتهى//19:37ت م0098