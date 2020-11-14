عام / الجزائر تسجل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد
السبت 1442/3/28 هـ الموافق 2020/11/14 م واس
الجزائر 28 ربيع الاول 1442 هجري الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس
أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا الدكتور جمال فورار اليوم تسجيل 844 إصابة في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 66 819 حالة .
وكشف فورار في لقائه الإعلامي اليومي عن وفاة 14 شخصا متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال المدة نفسها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2139 وفاة، فيما سجلت الوزارة 420 حالة شفاء، ليبلغ العدد الإجمالي 44199 حالة.
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