الجزائر 28 ربيع الاول 1442 هجري الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا الدكتور جمال فورار اليوم تسجيل 844 إصابة في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 66 819 حالة .وكشف فورار في لقائه الإعلامي اليومي عن وفاة 14 شخصا متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال المدة نفسها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2139 وفاة، فيما سجلت الوزارة 420 حالة شفاء، ليبلغ العدد الإجمالي 44199 حالة.// انتهى //19:38ت م0099