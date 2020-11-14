القاهرة 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسبدأت القوات المسلحة المصرية تدريباً جوياً مشتركاً مع القوات السودانية بقاعدة "مروى" الجوية السودانية، الذي يتم لأول مرة بين البلدين ويستمر حتى السادس والعشرين من نوفمبر الجاري، في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام أسلحة الجو المختلفة.وأفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان له اليوم أن التدريب "نسور النيل – 1" يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة، من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين القوات الجوية المصرية والسودانية، والتدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف موضوع التدريب، وتدريب قوات الصاعقة على أعمال البحث والإنقاذ القتالي.// انتهى //19:38ت م0100