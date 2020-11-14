الجزائر 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأوقفت وحدات من الأمن الجزائري بمحافظة وهران شبكة متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البحر باتجاه الأراضي الأوروبية .وأفادت القيادة العليا للأمن الجزائري في بيان اليوم أن الشبكة تضم 10 أشخاص ، مضيفًا أنه تم خلال العملية مصادرة قارب مطاطي وسيارتين ودراجة نارية ومبالغ مالية جزائرية وأخرى أجنبية، ومجموعة من الهواتف النقالة .وأشارت المصادر نفسها إلى أنه تم تقديم المجموعة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .// انتهى //19:39ت م0101