عام / الأمن الجزائري يوقف شبكة متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية
السبت 1442/3/28 هـ الموافق 2020/11/14 م واس
الجزائر 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس
أوقفت وحدات من الأمن الجزائري بمحافظة وهران شبكة متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البحر باتجاه الأراضي الأوروبية .
وأفادت القيادة العليا للأمن الجزائري في بيان اليوم أن الشبكة تضم 10 أشخاص ، مضيفًا أنه تم خلال العملية مصادرة قارب مطاطي وسيارتين ودراجة نارية ومبالغ مالية جزائرية وأخرى أجنبية، ومجموعة من الهواتف النقالة .
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه تم تقديم المجموعة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .
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19:39ت م
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