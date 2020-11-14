سياسي / مقتل وإصابة 4 مدنيين بقذيفة هاون حوثية في مدينة تعز
السبت 1442/3/28 هـ الموافق 2020/11/14 م واس
عدن 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس
قُتل وأصيب أربعة مدنيين يمنيين بقذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية استهدفت حي الشماسي وسط مدينة تعز التابعة لمحافظة تعز في جنوب غرب اليمن.
وقال مصدر محلي يمني لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن قذيفة هاون أطلقتها الميليشيا المدعومة من إيران سقطت بالقرب من مستشفى الصفوة وأدت إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة شقيقين آخرين بإصابات بليغة.
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19:39ت م
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