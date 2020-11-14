عدن 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسقُتل وأصيب أربعة مدنيين يمنيين بقذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية استهدفت حي الشماسي وسط مدينة تعز التابعة لمحافظة تعز في جنوب غرب اليمن.وقال مصدر محلي يمني لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن قذيفة هاون أطلقتها الميليشيا المدعومة من إيران سقطت بالقرب من مستشفى الصفوة وأدت إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة شقيقين آخرين بإصابات بليغة.// انتهى //19:39ت م0102