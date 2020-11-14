بيروت 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 0.08 في المئة ليغلق عند مستوى 619.73 نقطة.وبلغ معدّل الأسهم المتداولة 45522 سهماً، بقيمة 558822 دولاراً أمريكياً، مقابل 64321 سهماً، بقيمة 673288 دولاراً أمريكياً بنهاية الأسبوع السابق.فيما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة في السوق على 6.35 مليارات دولار، مثلما كانت في نهاية الأسبوع الماضي.// انتهى //20:17ت م0104