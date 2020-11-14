الرياض 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واستُوج مركز تدريب جدة بكأس بطولة المملكة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الرومانية لدرجة الناشئين تحت 15 سنة بعد حصوله على المركز الأول برصيد (210) نقطة وذلك في البطولة التي أقيمت على مدار 3 أيام في صالة وزارة الرياضة بجدة بعد المنافسة في 10 أوزان مختلفة.وحل ثانياً مركز تدريب الرياض برصيد (205) نقاط ، وثالثاً مركز تدريب مكة المكرمة برصيد (105) نقاط ، ونال معاذ الرشيدي من " مركز تدريب جدة " جائزة أفضل لاعب في البطولة.// انتهى //20:31ت م0108