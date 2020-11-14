رياضي / النور ومضر يواصلان صدارتهما لترتيب الدوري الممتاز لشباب اليد
السبت 1442/3/28 هـ الموافق 2020/11/14 م واس
الرياض 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس
واصل فريقا النور ومضر صدارتهما لسلم الترتيب العام لأندية بطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب بعد مرور ثلاث جولات بواقع ست نقاط لكل منهما.
وتغلب النور على الترجي (37-39)، وفاز مضر على المحيط (31-30).
وفي باقي نتائج مباريات الجولة، تعادل الصفا مع الخليج (26-26)، وحقق القارة الفوز على الهدى (38-34)، وتغلب الأهلي على الشباب (28-16).
وبهذه النتائج حل النور أولاَ بـ 6 نقاط، ومضر ثانياً بالرصيد نفسه، والخليج ثالثاً بـ 5 نقاط، ثم تأتي أندية المحيط والصفا والقارة في المراكز من الرابع حتى السادس على التوالي بواقع 3 نقاط لكل منهم، ثم ناديا الترجي والأهلي في المركزين السابع والثامن بنقطتين لكل منهما، ويقع ناديا الهدى والشباب في المركزين التاسع والعاشر بدون أي نقطة.
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20:34ت م
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