الرياض 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسواصل فريقا النور ومضر صدارتهما لسلم الترتيب العام لأندية بطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب بعد مرور ثلاث جولات بواقع ست نقاط لكل منهما.وتغلب النور على الترجي (37-39)، وفاز مضر على المحيط (31-30).وفي باقي نتائج مباريات الجولة، تعادل الصفا مع الخليج (26-26)، وحقق القارة الفوز على الهدى (38-34)، وتغلب الأهلي على الشباب (28-16).وبهذه النتائج حل النور أولاَ بـ 6 نقاط، ومضر ثانياً بالرصيد نفسه، والخليج ثالثاً بـ 5 نقاط، ثم تأتي أندية المحيط والصفا والقارة في المراكز من الرابع حتى السادس على التوالي بواقع 3 نقاط لكل منهم، ثم ناديا الترجي والأهلي في المركزين السابع والثامن بنقطتين لكل منهما، ويقع ناديا الهدى والشباب في المركزين التاسع والعاشر بدون أي نقطة.// انتهى //20:34ت م0109