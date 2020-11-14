عمّان 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وآخرها استمرار السماح باقتحامات المتطرفين المسجد وإطالة الفترة الزمنية لاقتحاماتهم.وعد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، اقتحامات المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية انتهاكاً للوضع القائم القانوني والتاريخي وللقانون الدولي، وأن تمديد فترة الاقتحامات مرفوض أصلاً.وشدد السفير الفايز أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.وطالب الفايز في بيان صحفي، السلطات الإسرائيلية بالكف عن الانتهاكات واحترام حرمة المسجد واحترام الوضع القائم القانوني والتاريخي واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس، محذراً من مغبة استمرار هذه الإنتهاكات، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة للمسجد.// انتهى //21:07ت م0117