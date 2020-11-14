جيزان 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسينظّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية بجازان غداً، لقاءً بعنوان "التنظيم المالي للجمعيات الأهلية" عبر التطبيق الإلكتروني "زوم ".ويتضمن اللقاء عدة محاور منها: مكونات وعناصر منظومة العمل المالي في الجمعيات الأهلية، ومتطلبات الحوكمة المالية في الجمعيات الأهلية، والتنظيم المالي الإطار العام.ويأتي ضمن فعاليات ملتقى "نماء جازان" الذي يُنفذ حالياً.// انتهى //21:38ت م0121