الرياض 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واستغلّب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره الجامايكي بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الودي الدولي الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الإعداد للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023.وسجل أهداف الأخضر سالم الدوسري وصالح الشهري وفراس البريكان في الدقائق 10 ، 44 ، 77 .وسيلتقي المنتخب السعودي مع جامايكا في مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل 17 نوفمبر الجاري ضمن المعسكر الحالي بالرياض.// انتهى //21:41ت م0122