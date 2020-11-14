جدة 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسكثفت بلدية الشواق بمحافظة الليث، جولاتها الرقابية الميدانية على أسواق الخضروات والفواكه والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية، وتقيُّد العاملين بالاشتراطات الصحية.وأوضحت البلدية أن الجولات الرقابية أسفرت عن مصادرة وإتلاف (7) كيلو جرامات من الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد من المخالفات الصحية شملت مخالفة تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، ومخالفة تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحيحة.وأكدت بلدية الشواق أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال المعنية ببيع المواد الغذائية المختلفة للحفاظ على مستويات الصحة العامة.// انتهى //21:57ت م0123