صبيا 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمركز قوز ساحل الجعافرة التابع المحافظة صبيا، توزيع 500 سلة غذائية على المستفيدين من خدماتها.وأوضح رئيس الجمعية يحيى بن إدريس صديق، أن السلال تشمل جميع الأصناف الغذائية التي تحتاجها الأسر، مبيناً أن المبادرة تأتي استمراراً للشراكة والجهود بين جمعية جازان والجمعيات الخيرية بمحافظات المنطقة لتحقيق أفضل الخدمات للفئات المشمولة بمبادرة "باسقات الخير"، التي أطلقتها جمعية البر بجازان مؤخراً، وتهدف إلى توزيع أكثر من 20 ألف سلة غذائية على معظم الجمعيات الخيرية ولجان التنمية لتشمل العديد من فئات المجتمع وبالأخص أصحاب الدخل اليومي والمحدود.// انتهى //21:59ت م0124