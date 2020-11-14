القاهرة 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره لأي ممارسات غير قانونية تهدد حركة المرور في معبر "الكركرات" الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعياً إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيان له اليوم، دعمه الإجراءات التي اتخذتها المغرب بوضع حد للتوغل غير القانوني بمعبر "الكركرات" بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين المغرب بموريتانيا، مشدداً على تضامنه ووقوفه الكامل مع المغرب في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها ووحدة أراضيها وأمنها.// انتهى //22:26ت م0126