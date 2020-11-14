جدة 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة معرضًا توعويا تثقيفيا بمرض السكري لفريق التطوع التابع لهيئة، بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكري.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله أبو زيد أن العالم يحتفي سنوياً في الـ14 من شهر نوفمبر بـ "باليوم العالمي للسكري" بهدف التعريف بالمرض والتوعية بخطورته وسبل الوقاية منه، بمشاركة جميع الجهات الصحية على مستوى العالم بحملات توعوية لهذا المرض.وبين أبو زيد أنه يجري بالمعرض, الكشف الطبي على الزوار وتقديم الهدايا والدعم النفسي لمرضى السكري، داعياً الجميع بالمبادرة والتسجيل في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني للاستفادة من الدورات التثقيفية، نظراً لأهميتها في كيفية التعامل وإسعاف المصابين في الحوادث والحالات الطارئة.// انتهى //22:50ت م0129