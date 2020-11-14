الرباط 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم، أنها أعادت فتح معبر "الكركرات" على الحدود المغربية الموريتانية، أمام حركة تنقل الأشخاص والبضائع، بعد أن أغلقه موالون لجبهة البوليساريو لمدة ثلاثة أسابيع.وعبر العشرات من شاحنات نقل البضائع في الاتجاهين، بعد أن أقام الجيش المغربي حزاماً أمنياً لضمان إنسيابية الحركة، وتيسير تبادل السلع مع موريتانيا ومع دول غرب إفريقيا، فيما لاحظت وسائل إعلام موجودة بالمعبر أن حالة من الهدوء تسود المنطقة.// انتهى //23:12ت م0131