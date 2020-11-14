واشنطن 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأبدى وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر اليوم، عزمه تسريع سحب القوات المسلحة الأمريكية من أفغانستان والشرق الأوسط.جاء ذلك في رسالة لوزير الدفاع ميلر نشرها موقع البنتاغون اليوم، موجهه إلى القوات المسلحة الأمريكية بعنوان "حان وقت العودة إلى الوطن".وأكد ميلر أن الولايات المتحدة مصممة على دحر تنظيم القاعدة بعد 19 عاماً على هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وأنها على شفير إلحاق الهزيمة بالتنظيم.وقال ميلر: كثيرون تعبوا من الحرب، وأنا واحد منهم، لكنها المرحلة الحاسمة التي نحول فيها جهودنا من دور قيادي إلى دور داعم، وإنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة، ولقد واجهنا التحدي، وبذلنا كل ما بوسعنا، والآن حان وقت العودة إلى الوطن ".الجدير بالذكر أن خطوة سحب القوات الأمريكية لا بد أن تحصل في غضون 66 يوماً أي قبل أن يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن الرئاسة رسمياً في 20 يناير.// انتهى //23:12ت م0132