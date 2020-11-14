بشكيك 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واساستقال رئيس وزراء قرغيزستان ورئيسها بالوكالة صدر جباروف من منصبيه اليوم، تمهيداً لخوضه الانتخابات الرئاسية المقرّرة في يناير المقبل.ويتوقّع أن يفوز جباروف الذي شقّ بسرعة قياسية طريقه إلى السلطة الشهر الماضي خلال أزمة سياسية شهدتها البلاد والمتّهم بالسعي لتعزيز سلطاته، بالاستحقاق الانتخابي.وفي بيان نشرته الرئاسة على موقعها الإلكتروني، أعلن جباروف أنه استقال من منصبيه لخوض الانتخابات الرئاسية بصفة "مواطن عادي".وخطوة جباروف كانت متوقّعة إذ يمنع دستور قرغيزستان الرؤساء ورؤساء الحكومات من خوض الانتخابات.// انتهى //23:18ت م0133