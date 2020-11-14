تبوك 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسشرعت أمانة منطقة تبوك بتركيب مقاعد مخصصة للمتنزهين "الاستراحة الرقمية" كنموذج أولي بحديقة الملك عبد العزيز الواقعة على طريق الملك فهد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري.وأوضحت أمانة تبوك أن هذه المقاعد الرقمية تسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجهم كونها مزودة بأحدث التقنيات المتعددة الاستخدام، وتعمل على الطاقة الشمسية من خلال لوح شمسي سعته 100 واط مدعمة بتقنية "Wifi" و4 مداخل "USB" لشحن الأجهزة الذكية، وساعة رقمية مقاس (20 سم - 35 سم) تعطي معلومات عن توقيت الساعة والتاريخ واليوم ودرجة الحرارة.وتحتوي هذه المقاعد على سماعة لآذان الصلوات الخمس، حيث بُرمجت حسب التوقيت المحلي للمنطقة، وتزويدها بإنارة تعمل بتقنية "LED" مصنوعة من الحديد، و 9 شرائح خشب من الأعلى، و 5 شرائح خشب لمنطقة الجلوس مقاومة للماء والأتربة.وتسعى أمانة منطقة تبوك لزيادة المقاعد لتشمل جميع الحدائق والأماكن العامة بالمنطقة ، وتوزيعها في مواقع حيوية بمدن ومحافظات تبوك.// انتهى //23:30ت م0134