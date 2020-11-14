واشنطن 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية 181,801 إصابة مؤكدة و 1,364 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,690,665 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 243,580 حالة وفاة.// انتهى //23:57ت م0135