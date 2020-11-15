تونس 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسجددت تونس دعوتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة لرفع الضيم عن الشعب الفلسطيني الأعزل، وصون حقوقه المشروعة والتصدي بحزم لكل المخططات الاستيطانية التوسعية التي ترمي إلى فرض سياسة الأمر الواقع، وتتحدى المواثيق والقوانين والأعراف الدولية في غياب أي نوع من المساءلة.وأكدت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لإعلان قيام دولة فلسطين، على إيمانها الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية، ودعمها الثابت والمبدئي لحقوقه غير القابلة للتصرف التي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.وجددت تونس التزامها الثابت بالإسهامات الفاعلة في كل المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية الجادة والبناءة التي تؤسس لسلام عادل وشامل ودائم، ينهي الاحتلال ويصون الأمن والاستقرار، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.كما جددت دعمها إطلاق عملية سلام حقيقية بمشاركة واسعة على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية والمرجعيات ذات الصلة.ورحبت بالجهود الخيرة للأشقاء في فلسطين من أجل المصالحة الوطنية وتعدها خطوة ضرورية لتعزيز وحدة الصف الداخلي خدمة للحق الفلسطيني.// انتهى //00:16ت م0138