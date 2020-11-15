الرياض 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واستغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي بمدينة جدة، الذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها في شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.وشهدت المباراة، حضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، وأعضاء المجلس المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية الدكتور خالد بن مقرن، وبندر الأحمدي، وعبدالله كبوها.وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق سامي النجعي في الوقت الإضافي من الشوط الأول، وناصر العمران في الدقيقة 88، ورمزي صولان في الدقيقة 92 من زمن المباراة.وبعد نهاية المباراة، أشاد سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال لقائه باللاعبين بالمستوى الذي قدموه طيلة شوطي المباراة، والانضباطية العالية، مطالبًا إياهم بمضاعفة العمل خلال الفترة المقبلة التي ستشهد مزيدًا من الاستحقاقات.فيما قدّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الشكر والتقدير لسمو وزير الرياضة على حضوره ودعمه المستمرَين للمنتخبات الوطنية، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في تطوّر نتائج المنتخبات بشكل عام.وأثنى المسحل على المستويات الفنية والأداء المميز لنجوم الأخضر، متطلعًا أن يواصلوا هذا الأداء في المباريات الودية المقبلة، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند في يناير الماضي التي حلّ خلالها في المركز الثاني.// انتهى //00:49ت م0143