الرياض 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسواصل الأهلي تصدُّره الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة بعد نهاية الجولة السابعة بالعلامة الكاملة 21 نقطة بعد فوزه على النصر ٣-٠ في انطلاق الجولة يوم الخميس الماضي .وتغلب الهلال على الابتسام ٣-٠ اليوم في ختام الجولة ليحتل المركز الثاني برصيد ٢٠ نقطة، والترجي "ثالثاً" بـ ١٩ نقطة بفوزه على الموج ٣-٠ "في انطلاق الجولة "وجاء الاتحاد "رابعاً " بـ ١٣ نقطة بفوزه ٣-٠ على السلام ، والنصر في المركز الخامس بـ ١٠ نقاط ، والفيصلي "سادساً" بـ ٩ نقاط ، والوحدة في المركز السابع بـ٧ نقاط والسلام "ثامناً " بـ٦ نقاط ثم ضمك والابتسام والخليج في المراكز ( التاسع ، العاشر ، الحادي عشر ) على التوالي برصيد ٥ نقاط ، والموج في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطتين .// انتهى //00:50ت م0144