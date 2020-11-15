القاهرة 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسفاز المنتخب المصري الأول لكرة القدم على ضيفه منتخب توغو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية المزمع إقامتها عام 2022م في الكاميرون.بهذا الفوز، ارتفع رصيد منتخب مصر إلى 5 نقاط متصدراً المجموعة السابعة مع منتخب جزر القمر بنفس الرصيد، ثم كينيا 3 نقاط، بينما توقف رصيد توغو عند نقطة واحدة في المركز الأخير.// انتهى //01:09ت م0147