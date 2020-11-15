باريس 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واستغلب المنتخب الفرنسي على نظيره البرتغالي بهدفٍ دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة، وتحديداً في المستوى الأول بدوري المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا.وبعد انتهاء مباراة الذهاب بينهم بالتعادل السلبي دون أهداف، سجل هدف الفوز في مباراة الإياب اللاعب الفرنسي انغولو كانتي في الدقيقة الـ 53 من عمر المباراة.وبهذا يتصدر المنتخب الفرنسي قائمة المجموعة الثالثة بـ 13 نقطة، في حين يملك المنتخب البرتغالي 10 نقاط، يليه منتخبي كورواتيا والسويد بثلاث نقاط لكلا الفريقين.// انتهى //01:10ت م0148