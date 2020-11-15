تونس 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسقرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مواصلة العمل بالإجراءات التي تم اتخاذها بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، خلال فترة الثلاث أسابيع القادمة، ما عدى مؤسّسات التكوين والتعليم بمختلف أصنافها التي تستأنف نشاطها العادي مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحيّة الخاصّة بها.جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية مساء اليوم، إثر جلسة عمل شارك فيها ممثلو الهيئة العلميّة والوزارات المعنيّة، خصّصت لتقييم نجاعة الإجراءات الصحيّة الوقائيّة التي تمّ اتّخاذها بتاريخ 29 أكتوبر.وكان رئيس الحكومة التونسية أقر يوم 29 أكتوبر الماضي، جملة من الإجراءات للحد من انتشار العدوى بكوفيد 19 في تونس، أهمها منع التنقل بين المحافظات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية والطلبة، ودعوة كافة المحافظين لإعلان حظر التجوال بكافة الجهات من الساعة الثامنة ليلاً إلى الساعة الخامسة صباحاً، منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها ومنع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العمومية باستثناء وسائل النقل.// انتهى //01:21ت م0150