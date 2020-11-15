جدة 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, توج صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية الـ(11) لجمال الجواد العربي 2020 فئة (ب)، والمقامة تحت رعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية، ومنظمة "الإيكاهو" الدولية، وذلك بمزرعة الصواري بمحافظة جدة.وفور وصول سموه لمقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم شاهد سموه والحضور عرضاً فروسياً قدمنه عدد من الفارسات.وعقب انتهاء المنافسات سلم سموه الفائزين بالمراكز الأولى الجوائز والمكافئات المالية المخصصة، حيث جاءت النتائج كالتالي: بطولة المهرات أعمار سنة، فازت بالمركز الأول المهرة دانة السيد لخالد بن سعيد السيد - مربط السيد للخيل العربية -، فيما جاءت المهرة دلال السيد لخالد بن سعيد السيد - مربط السيد للخيل العربية - في المركز الثاني، وحلت المهرة "كامليا المنار" لأحمد سليم الحربي - مربط المنار - في المركز الثالث.أما في بطولة المهرات (2 – 3 سنوات) انتزعت المهرة "دارين السيد" لخالد بن سعيد السيد - مربط السيد للخيل العربية - المركز الأول، وجاءت المهرة "قنواء" لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز - مربط عذب - في المركز الثاني، فيما حلت المهرة "تيجان المعود" لصالح منيع المطرفي –مربط الباخت للخيل العربية-، في المركز الثالث.وظفر الفرس "قمر تي أس" لإسماعيل صالح آل جالي - مربط الراك - بالمركز الأول في بطولة الأفراس، فيما حل ثانياً الفرس "سلمى الجواد" لعبدالعزيز أحمد الفوزان - مربط تالا -، وثالثاً الفرس "ع ج سفينه" لعبدالله محمد الحيدري.وفي بطولة الأمهار أعمار سنة، انتزع المهر "سلطان الوشم" لبندر محمد الغدير – مربط أم بي أو - ، المركز الأول، وجاء في المركز الثاني المهر "ع ج فايق" لعبدالعزيز أحمد الفوزان – مربط تالا - ، وفي المركز الثالث المهر " أس أن سمو" لطالب بن ناصر آل مستنير – مربط السلمانية- .وفاز بالمركز الأول في بطولة الأمهار (2-3 سنوات) المهر "دوسر السيد"، لخالد بن سعيد السيد - مربط السيد للخيل العربية-، وفي المركز الثاني المهر "مرسال السيد" لعبدالعزيز بن صالح الراجحي -مربط الراجحيات-، وحل ثالثاً المهر "سلطان التنهاة" " لعبدالعزيز بن صالح الراجحي - مربط الراجحيات -.فيما انتزع نوماس بطولة الفحول الخيل "قابل العذبة" لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز -مربط عذب-، وحل ثانياً الخيل "وجيه عذبة" لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز - مربط عذب -، وجاء ثالثاً الخيل "هايس عذبة" لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز "مربط عذب".وفي ختام الحفل، كرم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الرعاة والشركاء والجهات المشاركة في البطولة، كما تسلم سموه درعي البطولة الدولي تكريما لراعي الحفل ولسموه الكريم.// انتهى //02:08ت م0152