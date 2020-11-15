مكسيكو سيتي 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في المكسيك تسجيل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وما يقرب من 100 ألف حالة وفاة مؤكدة، وربما يكون العدد أكبر من ذلك بكثير، وفقا للمسؤولين.وقال المدير العام للصحة ريكاردو كورتيس ألكالا، في وقت متأخر من اليوم ، إن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى مليون و 3 آلاف و 253 حالة، مع 98 الفا و 259 حالة وفاة على الأقل بكوفيد.19- ومر حوالى 37 أسبوعا منذ الاعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك.// انتهى //06:47ت م0003