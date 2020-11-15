الرياض 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ ملك بلجيكا.تثمين عربي لدعوة خادم الحرمين منع إيران امتلاك سلاح نووي.ولي العهد يؤكد وعي المواطن ودوره نحو التغيير للأفضل.منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لملك البحرين.وزير الشؤون الإسلامية: جماعة الإخوان حاولت قتلي.تدميــر طـائـرة «درون» مفخخــة.السفـير العراقي :المملكة تتميز بجودة منتجاتها وتنافسها بالسوق49 ألف فحص مخبري جديد للكشف عن كورونا."جمعية مساجد الطرق" تشرف على 112 مسجداً وتخدم طرق الحجاج والمعتمرين.بدائل تعليمية لمن لم يتمكن من التعليم عن بُعد.الأمم المتحدة تعتمد مشروعاً سعودياً يدعم الاستجابة الدولية لتأثير كورونا على النساء.هلاك قيادي من القاعدة على يد موالين لإسرائيل في طهران.هل يتجه ترمب إلى الإعلام؟.ماذا يجري في معبر الكركرات؟.الصواريخ تتساقط قرب تيغراي.لقاح كورونا للدول الفقيرة.. صعوبة في التخزين وارتفاع بالسعر.الانتخابات الليبية في آواخـــر 2021 .// يتبع //07:30ت م0005