وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( خطورة مشروع النظام الإيراني ) : ما صرح به المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» ، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - من اعتراض وتدمير عدة هـجمات في الـساعات الـقلـيلـة الماضية بطائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية، مما يعد انتهاكا صارخا لـلـقانون الـدولـي والإنساني وقواعده العرفية؛ يؤكد أن المملكة لديها القوة واليقظة والـقدرة الـدائمة لـصد أي عدوان وتجاوز إرهابي عن طريق أذرع إيران في المنطقة.وأضافت أنه حين نمعن في المعاني المرتبطة بهذا الإطار، والتي ترصد فيما ورد بكلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله-، أن المملكة تؤكد خطورة المشروع الإقليمي للنظام الإيراني، وترفض تدخلـه في شؤون الـدول الـداخلـية، ودعمه الإرهاب والـتطرف وتأجيج الـطائفية، وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران، يضمن منعها من الحصول على أسلحة دمار شامل وتطوير برنامج الـصواريخ البالستية وتهديد السلم والأمن، ونستنكر انتهاك ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، القوانين الدولية، بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار، وصواريخ بالستية تجاه المدنيين بالمملكة، مؤكدين دعم الشعب اليمني الشقيق لاستعادة سيادته واستقلاله، بواسطة سلطته الشرعية.وختمت:فهذه المعطيات التي جاءت ضمن كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- عند افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، ترسم ملامح سياسة المملكة تجاه هـذه السلوكيات الإيرانية التي تستمر في دعم الميليشيات الإرهابية لتقوم بالمزيد من الجرائم والاعتداءات والخروقات تحقيقا لأجنداتها الخبيثة، فهو سلـوك يجد الـرفض القاطع من المملكة والـقدرة على التصدي له، ومشهد يؤكد أنه لم تعد هناك خيارات أمام المجتمع الدولي من أن يتخذ موقفا حازما وواضحا يردع سلـوك الـنظام الإيراني ويحقق أمن المنطقة والعالم.// يتبع //07:31ت م0007