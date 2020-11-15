وكتبت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( إنجازات مشهودة ) : أصداء واسعة داخليًا وخارجيًا من الخبراء والمختصين، لكلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما تضمنته بشفافية عالية حول مسيرة المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وما حققته من تطور في إنجاز مستهدفات رؤية 2030 بالتنمية الطموحة، وقوة مقومات الاقتصاد الوطني رغم التحديات التي يواجهها جراء تراجع أسعار النفط وتداعيات الجائحة العالمية، حيث استعرض سموه بالأرقام، ما تحقق من إنجازات في الأعوام الماضية وما تتطلع إليه القيادة الرشيدة؛ من أجل مستقبل أفضل، يُمكنُ فيه المواطن، وتتاح المزيد من الشراكة للقطاع الخاص، والمضي قدمًا في تنفيذ السياسة التنموية الشاملة والمتوازنة، وتحقيق تطلعات المواطنين في المسكن المناسب، وجودة الحياة، وتسريع خطى الحكومة الرقمية، وتحفيز سوق العمل ورفع نسب التوطين.وختمت:هذه النجاحات وخطوات التقدم داخليًا، توثقها الإنجازات والأرقام في مختلف القطاعات؛ وفق استراتيجية واضحة المعالم أفرزت هذه النتائج والمخرجات التي يعول عليها في الاستمرارية على المدى المنظور والبعيد، وتعزيز قدرة المملكة على تجاوز الأزمة العالمية والمساهمة في تقليل آثارها على الدول والشعوب، بالتوازي مع نجاحات عملية في قيادة مجموعة العشرين الأكبر اقتصادًا في مواجهة الجائحة، ومستقبل أفضل للإنسان.// يتبع //07:34ت م0008