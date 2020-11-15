اقتصادي / "أسماء النطاقات السعودية" ورشة عمل ‏بغرفة حائل

الأحد 1442/3/29 هـ الموافق 2020/11/15 م واس
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حائل 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل ممثلة بلجنة تقنية المعلومات بالتعاون مع ‏هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم غد الاثنين ، ورشة عمل عن بعد بعنوان "أسماء ‏النطاقات السعودية"، يقدمها مدير إدارة أسماء النطاقات السعودية بهيئة الاتصالات ‏وتقنية المعلومات المهندس هشام بن محمد الحماد، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
وتتناول الورشة العديد من المحاور ‏منها نبذة عن أسماء النطاقات بشكل عام ولمحة ‏فنية مبسطة ودور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إدارة أسماء النطاقات ‏السعودية ومميزاتها وكذلك المتطلبات والاشتراطات التنظيمية لتسجيل أسماء النطاقات ‏وأبرز الإنجازات المتعلقة بأسماء النطاقات.
ودعت الغرفة التجارية الراغبين والمهتمين في الورشة التسجيل عبر الرابط التالي: ‏‎ ‎https://t.co/A4rMn8Wkaa?amp=1‎‏.
‏ // انتهى //
07:52ت م
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