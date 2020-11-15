حائل 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل ممثلة بلجنة تقنية المعلومات بالتعاون مع ‏هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم غد الاثنين ، ورشة عمل عن بعد بعنوان "أسماء ‏النطاقات السعودية"، يقدمها مدير إدارة أسماء النطاقات السعودية بهيئة الاتصالات ‏وتقنية المعلومات المهندس هشام بن محمد الحماد، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً.وتتناول الورشة العديد من المحاور ‏منها نبذة عن أسماء النطاقات بشكل عام ولمحة ‏فنية مبسطة ودور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إدارة أسماء النطاقات ‏السعودية ومميزاتها وكذلك المتطلبات والاشتراطات التنظيمية لتسجيل أسماء النطاقات ‏وأبرز الإنجازات المتعلقة بأسماء النطاقات.ودعت الغرفة التجارية الراغبين والمهتمين في الورشة التسجيل عبر الرابط التالي: ‏‎ ‎https://t.co/A4rMn8Wkaa?amp=1‎‏.‏ // انتهى //07:52ت م0012