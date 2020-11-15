اقتصادي / "أسماء النطاقات السعودية" ورشة عمل بغرفة حائل
الأحد 1442/3/29 هـ الموافق 2020/11/15 م واس
حائل 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل ممثلة بلجنة تقنية المعلومات بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم غد الاثنين ، ورشة عمل عن بعد بعنوان "أسماء النطاقات السعودية"، يقدمها مدير إدارة أسماء النطاقات السعودية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هشام بن محمد الحماد، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
وتتناول الورشة العديد من المحاور منها نبذة عن أسماء النطاقات بشكل عام ولمحة فنية مبسطة ودور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إدارة أسماء النطاقات السعودية ومميزاتها وكذلك المتطلبات والاشتراطات التنظيمية لتسجيل أسماء النطاقات وأبرز الإنجازات المتعلقة بأسماء النطاقات.
ودعت الغرفة التجارية الراغبين والمهتمين في الورشة التسجيل عبر الرابط التالي: https://t.co/A4rMn8Wkaa?amp=1.
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