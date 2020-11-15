تشيسيناو 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسيبدأ 2ر3 مليون ناخب في مولدوفا، اليوم، الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس البلاد المقبل.وأسفرت الجولة الأولى التي كانت قبل أسبوعين عن تفوق المعارضة المولدوفية مايا ساندو بواقع 1ر36 في المئة من الأصوات، فيما حصل الرئيس الحالي إيجور دودون على 6ر32 في المئة، بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات.// انتهى //08:14ت م0014