طرابلس 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على مواصلة ملتقى الحوار الليبي بتونس أعماله لليوم السابع على التوالي من أجل مناقشة الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة.وأشارت إلى إعلان وزارة الداخلية عن استئناف حركة المسافرين والتجار في معبر رأس أجدير ومعبر ذهيبة الحدوديين مع تونس بعد إغلاق دام 7 أشهر جراء فيروس كورونا، وذلك بعد الاتفاق مع الجانب التونسي على البرتوكول الصحي، مبينة أنه تم اتخاذ الاحتياطات الوقائية كافة للحد من انتشار الفيروس أثناء عودة حركة عبور الأشخاص والبضائع.وتناولت صحف طرابلس ترحيب رئيس مجلس الدولة خالد المشري، بإجراء الانتخابات في ذكرى استقلال ليبيا والتي توافق 24 ديسمبر 2021، داعيًا إلى أن يسبق الانتخابات الاستفتاء على مشروع الدستور واقترح أن يجري في 17 فبراير القادم، معربا عن حرصه على انتقال ليبيا أخيرا بعد كل تلك الأزمات والمعاناة إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أسس صلبة ومتينة.ونقلت تصريحات رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، وتأكيده لدى إشرافه على إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، أن جائحة كورونا لن تؤثر على العلاقات التونسية الليبية، مشددًا على أنه من غير الممكن إعادة إغلاقه.وتطرقت صحف الأحد إلى تصريحات رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي خوسيه أنطونيو ساباديل، التي أكد فيها أن توافق المشاركين في ملتقى تونس على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 وفق قاعدة دستورية سيساعد على تحقيق الاستقرار في البلاد، موضحًا ضرورة مواصلة الحوار لحل الأزمة الليبية.وتناولت صحف ليبيا تصريحات وزير الخارجية السوداني التي بين فيها رؤية بلاده لحل الأزمة في ليبيا من خلال وقف الحرب وانتخاب السلام كحل مُتَفاوَض عليه ويرضي جميع الأطراف، مؤكدًا تنسيق بلاده مع مصر فيما يتعلق بالمهددات الأمنية ومجهودات وقف الحرب وعدم انتقالها للبلدان الأخرى.// انتهى //08:27ت م0015