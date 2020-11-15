هانوي 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسوقعت 15 دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ اليوم أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم وذلك خلال قمة الآسيان الافتراضية التي تستضيفها العاصمة الفيتنامية هانوي.وأوضح رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك أنه وبعد ثماني سنوات من المفاوضات المليئة بالصعوبات، أنهينا اليوم المفاوضات حول الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ووقعنا عليها رسميًا خلال قمة الآسيان السابعة والثلاثين.وتغطي الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 2ر2 مليار شخص و29 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي.وتضم الاتفاقية التجارية دول فيتنام وتايلاند والفلبين ولاوس وكمبوديا وميانمار وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وبروناي وأستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.// انتهى //08:42ت م0016