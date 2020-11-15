الباحة 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني مدى الرؤية.ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.بدورها أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة - لا سمح الله -.// انتهى //09:33ت م0017