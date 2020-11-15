القاهرة 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملف سد النهضة، بما يحفظ حقوق مصر المائية ويلبي طموحات الدول الأخرى في التنمية.وأشارت إلى أن وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية وصلت إلى السودان أمس للمشاركة في تنفيذ التدريب الجوي المصري السوداني المشترك "نسور النيل – 1".ونوّهت إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أجرى اتصالات أمس مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، في إطار متابعة تطورات الأوضاع في منطقة "الكركرات" بالصحراء الغربية.وتحدثت الصحف عن اتفاق الليبيين من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية المشاركين في منتدى الحوار بتونس تحت رعاية الأمم المتحدة، على إجراء انتخابات وطنية في ديسمبر 2021 لإنهاء الصراع المستمر منذ 10 سنوات.وتناولت الصحف تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، مشيرة إلى تخطي الوفيات بسبب فيروس كوفيد 19 حاجز المليون و300 ألف حالة وفاة منذ تفشي الوباء وتسجيل أكثر من 53 مليون إصابة بالفيروس.// انتهى //09:48ت م0020