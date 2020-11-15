عام / "الأرصاد" تنبه بهطول أمطار رعدية على الطائف وميسان والعرضيات
الأحد 1442/3/29 هـ الموافق 2020/11/15 م واس
الطائف 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف ، والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة، وجدة، وخليص ، ورابغ, وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 5 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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