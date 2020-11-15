غزة 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واساستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدد من المواقع في قطاع غزة .وأفادت مصادر فلسطينية في غزة ، أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت موقعا في حي النهضة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، إضافة إلى قصف أرض زراعية شرق المدينة ، وأخرى على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب مدينة رفح، مما أدى إلى اشتعال النيران وتصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف في المكان .// انتهى //10:56ت م0027