الطائف 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسنظم مركز طب الأسنان التخصصي بمحافظة الطائف بالتعاون مع مركز السكري التابع لمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي، حملة توعوية عن مرض السكري، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء العالمي بيوم السكري.وتهدف الحملة إلى توعية مراجعي المركز بأهمية مرض السكري وكيفية الوقاية منه وتوضيح علاقة مرض السكري بصحة الفم والأسنان، إضافة إلى تثقيف مرضى السكر عن التهاب اللثة وتعليم الطريقة الصحيحة لاستخدام فرشاة الأسنان وتطبيقيها على مجسم أسنان افتراضي، إلى جانب عرض مقطع فيديو تثقيفي بواسطة تقنية الباركود.تأتي الحملة تعزيزًا للدور المهم بتوعية المصابين بداء السكري، والاهتمام بصحة الفم والأسنان من أجل تجنُّب المضاعفات التي قد يسبِّبها المرض على صحة الفم والأسنان.// انتهى //10:57ت م0028