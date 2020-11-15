جيزان 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وضمد، وفيفا، وهروب.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساءً.// انتهى//11:06ت م0030