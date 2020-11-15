إسلام آباد 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي أكد عزم حكومته على معالجة أزمة الغلاء المعيشي والنقص في مجال الطاقة لضمان التنمية الاقتصادية لباكستان.وأخبرت عن توجه سكان إقليم جيلجيت بلتستان الباكستاني اليوم إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات المحلية لتشكيل الحكومة الإقليمية الجديدة.وتابعت صحف إسلام آباد تطورات فيروس كورونا المستجد في باكستان، مشيرة إلى تراجع التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بالشكل المطلوب رغم انتشار الإصابات بالفيروس بقوة.وتطرقت إلى الزلزال الذي ضرب بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأشارت صحف الأحد إلى تراجع درجات الحرارة في معظم أنحاء باكستان مع هطول الموجة الأولى لأمطار فصل الشتاء.وتناقلت في الشأن الإقليمي تبادل أذربيجان وأرمينيا جثث القتلى الذين سقطوا خلال الاشتباكات المسلحة في منطقة قرة باغ، وإعلان أرمينيا عن إحباط محاولة اغتيال رئيس وزرائها نيكول باشينيان من جانب من المسئولين السابقين في البلاد.أفغانياً أخبرت عن نجاح قوات الأمن في القبض على العقل المدبر للهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابل قبل أيام.// انتهى //11:14ت م0031