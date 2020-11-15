أبها 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واستنظم عمادة التطوير والجودة بجامعة بيشة، الملتقى الثاني للجودة والتميز المؤسسي 2020م خلال الفترة من 7 - 11 ربيع الثاني 1442هـ، تحت شعار "المستفيد .. والقيمة المضافة للجودة".وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي أن الملتقى، الذي يقام عبر الوسائط الإلكترونية، يهدف إلى تعزيز الجهود في قضايا الجودة والتميز المؤسسي في مختلف الجهات من خلال تقديم فعاليات علمية بحثية وتدريبية في ضوء أفضل الممارسات، إضافة إلى تعميق ثقافة الجودة والتميز المؤسسي من خلال المشاركات العلمية والبحثية والتدريبية، وتبادل الخبرات، وتشجيع أفضل الممارسات في قضايا التطوير والجودة والتميز، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام لنشر هذه الثقافة.وأشار إلى أن الملتقى يتضمن عدة فعاليات علمية متنوعة تستمر لمدة خمسة أيام تشتمل على ندوة علمية وجلستين علميتين وثلاث ورش عمل, مبينًا أن ورش العمل تتناول موضوعات: معايير الجودة والتميز المؤسسي في بيئات العمل، ودور المستفيد كقيمة مضافة لتحقيق معايير الجودة، ومتطلبات تحقيق الجودة والتميز في المؤسسات التعليمية، والتخطيط الإستراتيجي لضمان وتحسين الجودة في المؤسسات التعليمية، وتعميق ثقافة الجودة والتميز في المؤسسات التعليمية، ونظم المواصفات القياسية الدولية (ISO).وبين أن التسجيل وحضور الفعاليات متاح لمختلف الفئات المجتمعية، وذلك عبر منصة التدريب الإلكترونية عن طريق اختيار فعالية (الملتقى الثاني للجودة 2020م) على الرابط: https://courses.ub.edu.sa/ .// انتهى //11:35ت م0033