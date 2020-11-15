المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسعضد فريق سواعد المدينة التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة جهود جمعية سكر في فعالياتها المقامة أمس بممشى الهجرة ، تعزيزاً للأهداف والغاية من " اليوم العالمي للسكري " .وأسهمت جهود الفريق من خلال أركان صحية شملت التعريف أساليب التغذية المتوازنة وقياس العلامات الحيوية ونشر الثقافة الدوائية ،إلى جانب تقديم الاستشارات الطبية .وتأتي مشاركة الفريق في الفعالية التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ضمن خدماته المجتمعية ودعماً للجهود الحكومية والخاصة .يذكر أن العالم يحتفي سنوياً في الـ14 من شهر نوفمبر بـ "اليوم العالمي للسكري" بهدف التعريف بالمرض والتوعية بخطورته وسبل الوقاية .// انتهى //11:44ت م0034