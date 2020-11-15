اجتماعي / فريق سواعد المدينة المنورة التطوعي يشارك في فعاليات اليوم العالمي للسكري
الأحد 1442/3/29 هـ الموافق 2020/11/15 م واس
المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس
عضد فريق سواعد المدينة التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة جهود جمعية سكر في فعالياتها المقامة أمس بممشى الهجرة ، تعزيزاً للأهداف والغاية من " اليوم العالمي للسكري " .
وأسهمت جهود الفريق من خلال أركان صحية شملت التعريف أساليب التغذية المتوازنة وقياس العلامات الحيوية ونشر الثقافة الدوائية ،إلى جانب تقديم الاستشارات الطبية .
وتأتي مشاركة الفريق في الفعالية التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ضمن خدماته المجتمعية ودعماً للجهود الحكومية والخاصة .
يذكر أن العالم يحتفي سنوياً في الـ14 من شهر نوفمبر بـ "اليوم العالمي للسكري" بهدف التعريف بالمرض والتوعية بخطورته وسبل الوقاية .
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11:44ت م
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