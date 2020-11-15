أبها 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسأعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ،اليوم، فتح التسجيل في الدبلومات التطبيقية المعتمدة من الجامعة والمصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للفصل الثاني من العام الجامعي 1442هـ، بدءاً من يوم الأحد الـ 7 من شهر ربيع الآخر المقبل.وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر علوان عقيل أنه انطلاقًا من سعي الجامعة إلى إيجاد الفرص النوعية للشباب والفتيات لتطوير مهاراتهم وفق متطلبات العصر وبشروط ميسرة، مشيراً إلى أن التسجيل متاح للراغبين في الالتحاق بالدبلومات التطبيقية للفصل الثاني بمدينة أبها وبعض كليات الجامعة في المحافظات.ودعا عقيل الراغبين في الاطلاع على الدبلومات والتسجيل فيها إلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني للعمادة https://dcsce.kku.edu.sa/ar/registration مشيرًا إلى أن الدبلومات المتاحة تشمل دبلومات السلامة والصحة المهنية، وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات العامة، والتحرير والسكرتارية، وريادة الأعمال، والتسويق الإلكتروني، والإدارة المكتبية، والمحاسبة، والتفتيش والرقابة الأمنية، وأنظمة الإنترنت الذكية، وصيانة الحاسب الآلي، والبرمجة التطبيقية، وكذلك برمجة أنظمة المعلومات، وشبكات الحاسب الآلي، والصحة العامة.// انتهى //11:49ت م0036