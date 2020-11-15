هانوي 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واساختتمت القمة الـ37 لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والاجتماعات ذات الصلة أعمالها اليوم في العاصمة الفيتنامية هانوي.وناقش المجتمعون إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد والتغلب على تداعيات الوباء وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة الوضع في بحر الصين الجنوبي، وتعزيز التحرير الاقتصادي والاندماج.وتسلمت بروناي دار السلام رئاسة قمة رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" من فيتنام.// انتهى //12:49ت م0054