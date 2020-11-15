المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسدشنت الأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة مكتباً نسائياً في محافظة المهد، لتقديم خدمات السجل المدني للمواطنات، وقد تم إدراجه في نظام المواعيد الإلكترونية على منصة "أبشر" لاستقبال طلبات المستفيدات.ويضم المكتب وحدات خدمات شاملة، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، وتقوم بتشغيلها كوادر نسائية وطنية مؤهلة.ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهيل الإجراءات عليهم لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.// انتهى //12:59ت م0057